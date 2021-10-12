В Харовске мужчина позвонил в полицию и угрожал взрывом

Харовчанин сообщил о взрыве здания районной полиции и был осужден. За ложное сообщение о готовящемся в отделе полиции взрыве он получил.

Подсудимый на суде вину в совершении признал частично. Он рассказал, что 30 июня этого года между 21:00 и 22:00 на берегу Кубены он распивал с молодыми людьми. Он выпил водки, которая была у него с собой. А молодые люди разговаривали между собой, речь шла о том, что надо взорвать отдел полиции.

Они сидели у реки около двух часов, после чего мужчина решил сообщить в полицию о готовящемся взрыве. Он пришел к себе на дачу, позвонил по номеру "112" и сказал, чтобы сотрудники не выходили, а то взорвут. ПО его словам, никакого умысла совершать преступление у него не было: он хотел лишь предупредить о возможном преступлении.

При этом в ходе предварительного расследования он давал другие показания и даже написал явку с повинной. Поэтому Харовский районный суд с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств назначил виновному по ч. 3 ст. 207 УК РФ наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.