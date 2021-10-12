В Вологде количество вызовов "скорой помощи" выросло вдвое

В Вологде количество вызовов увеличилось почти вдвое. До коронавируса в скорую помощь поступало до 250 звонков в сутки. Сейчас - до 440. Как сообщил руководитель станции скорой медицинской помощи Виктор Бурсин, в том числе выросло число вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией. Сейчас таких вызовов может быть более 70 «в сутки. Антирекорд был установлен на прошлой неделе - более 86.

"В больницу мы отвозим все больше молодых пациентов, среди них есть и несовершеннолетние", - сообщил Виктор Бурсин на прямом эфире в ЦУР.