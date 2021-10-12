Художники начали рисовать портрет Юрия Гагарина на череповецкой пятиэтажке

Фото: официальный сайт Череповца.

В Череповце на стене многоэтажного дома появится портрет первого космонавта Юрия Гагарина. На прошлой неделе проводилась грунтовка фасада.

Огромное граффити начали наносить размером в пять этажей появятся на доме № 37 по улице Гагарина, возле одноименного сквера.

К работе уже приступили. Граффити выполняют череповецкие художники Алексей Есин и Александр Булыгин.

Если не помешает непогода, к выходным рисунок будет нанесен.

Граффити наносят со стороны проезжей части, так что его будет видно всем проезжающим мимо.

"Когда рисунок будет готов, планируем организовать квест, посвященный космосу", — рассказала директор центра поддержки инициатив «Архангельский» Евгения Соловьёва.

Работы оплачиваются за счет гранта «Экопроект ТОС» компании «Северсталь», субсидии областного правительства и мэрии Череповца и при поддержке компании «Апатит».

Мэр Череповца борется с уличными художниками с помощью спецсредства.