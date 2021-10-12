В Череповце остановки опрыскивают спецсредством от уличных художников

Фото: Вадим Германов.

Мэр Череповца Вадим Германов купил для борьбы с объявлениями и граффити на остановочных павильонах гидрофобный специальный состав.

Эффективность его пока проверяется. Мэр пишет: "Это специальное средство, которое при нанесении на поверхность, образует защитный слой. Объявления с него удаляются легким движением руки, а граффити стираются просто мягкой губкой..."

Сначала был обработан павильон у Дворца Химиков на Первомайской. Пока есть сомнения: "Посмотрим, как себя поведет состав во время осенних дождей и крещенских морозов. Если испытания будут успешными, примем решение о закупках и обработке поверхностей, которые притягивают "художников" и расклейщиков".

В успехе борьбы за чистоту города Вадим Германов не сомневаемся.