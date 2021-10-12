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Происшествия12 октября 2021 9:57

В Вологодской области водители насмерть сбили пешехода на зебре и велосипедиста

Трагедии произошли в Грязовце и Устюжне
Иван Чухнин
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Два смертельных ДТП произошли в Вологодской области вечером 11 октября. ЧП случились с разницей в пять минут в разных городах - в Грязовце на пешеходном переходе насмерть сбита 80-летняя женщина, в Устюжне – велосипедист.

ДТП в в Грязовце произошло 18:55 на улице Ленина: 52-летний мужчина на автомобиле «Havel» совершил наезд на пенсионерку. Женщина 1941 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар оказался смертельным.

А в 19:00 в городе Устюжне на Коммунистическом переулке 19-летний водитель на "Chevrolet Lacetti", совершил наезд на велосипедиста. 67-летний пенсионер скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.