В Вологодской области водители насмерть сбили пешехода на зебре и велосипедиста

Два смертельных ДТП произошли в Вологодской области вечером 11 октября. ЧП случились с разницей в пять минут в разных городах - в Грязовце на пешеходном переходе насмерть сбита 80-летняя женщина, в Устюжне – велосипедист.

ДТП в в Грязовце произошло 18:55 на улице Ленина: 52-летний мужчина на автомобиле «Havel» совершил наезд на пенсионерку. Женщина 1941 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Удар оказался смертельным.

А в 19:00 в городе Устюжне на Коммунистическом переулке 19-летний водитель на "Chevrolet Lacetti", совершил наезд на велосипедиста. 67-летний пенсионер скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.