Молодой вологжанин на иномарке протаранил автомобиль с тремя полицейскими и убежал

Пять суток под арестом проведет вологжанин - молодой житель Кириллова. Он уехал после ДТП с полицейской машиной.

Столкновение произошло 10 октября 2021 в Кириллове. В 22:32 у дома № 116 на улице Ленина 25-летний водитель Mitsubishi оставил место ДТП.

Как сообщает пресс-служба судов, вечером во время дежурства трое полицейских ОМВД России по Кирилловскому району на служебном автомобиле УАЗ возвращались в отдел. На улице Ленина в полицейскую машину врезался автомобиль Mitsubishi Lancer. Легковушка выезжала из двора. От удара УАЗ перевернулся, при этом водителя выкинуло из кабины. Виновник происшествия, бросив машину, с места ДТП убежал. Полицейский-водитель находится на стационарном лечении, его товарищи также обращались в медучреждение. Бегуна вычислили и оперативно осудили: мировой судья посадил водителя - бегуна за оставление места ДТП под стражу на 5 суток.