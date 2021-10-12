Следком рассказал подробности гибели женщины и двух малышей на пожаре в Вологде

Пожар в Вологде унес жизни трех человек. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Стали известны некоторые подробности ЧП, произошедшего в Вологде. Ночью с 11 на 12 октября в здании бывшего общежития произошел пожар, Погибла молодая мать с двумя детьми, госпитализирована молодая женщина.

Как сообщает СУ СК по Вологодской области, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел матери и ее малолетних детей.

ЧП произошло в одной из комнат пятиэтажного здания на улице Маяковского в г. Вологде. В комнате проживала женщина, 2003 г.р. К ней приехали родственники: женщина, 1994 г.р. детьми - мальчиком 2016 г.р. и девочкой 2020 г.р.

В 4 утра соседи почувствовали едкий запах дыма и вызвали пожарных. Горело в одной из комнат. Спасатели попытались спасти находящихся в комнате людей. Хозяйка была спасена - она госпитализирована, а ее гости погибли.

Как выяснилось, в комнате курили - там обнаружены многочисленные окурки, спички, зажигалки, а также следы распития спиртного. По всей видимости, сначала загорелся диван в комнате.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжаются следственные действия, направленные на установление причин и условий, приведших к гибели людей.

Расследование уголовного дела, поставленного на личный контроль руководителем следственного управления, продолжается.