В Вологде в задымленной комнате задохнулись молодая женщина и ее дети

Семья жила в здании бывшего общежития.

В Вологде погибли мальчик и девочка, а также их мать. Их жизни унес пожар. ЧП случилось ночью 12 октября.

Как сообщает пресс-служба МЧС области, в 4 часа 20 минут в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре. Горело в пятиэтажном здании бывшего общежития по адресу: г. Вологда, ул. Маяковского, 24б.

Через три минуты пожарные были на месте. На момент прибытия наблюдалось сильное задымление в одной из квартир на 4 этаже. А через 7 минут огонь был полностью ликвидирован. Горело в комнате 12 кв. м. Из здания эвакуировано 20 человек. Погибли люди - женщина и двое детей.

Как стало известно. это мама 1994 года рождения и ее дети - мальчик 2016 года рождения и девочка 2020 года рождения. С родственниками погибших работают психологи Главного управления МЧС России по Вологодской области. К тушению пожара привлекались 32 человека и 12 единиц техники. Причины случившегося устанавливаются.

Среди эвакуированных - девушка 2003 года рождения. Она госпитализирована.