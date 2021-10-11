Полмиллиарда рублей потратят на реставрацию стен Кирилло-Белозерского монастыря

Стены датируются XVI веком

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике продолжится реставрация крепостных стен Нового города. Всего на эти работы Министерством культуры России выделено 515 млн рублей.

Работы начались в феврале 2021 года. Планируется отреставрировать три участка крепостной стены между Косой и Вологодской башнями. Это стена XVII века.

Первое прясло крепостной стены – от Московской башни до Косой – уже освободили от реставрационных лесов, началась реставрация еще одного участка стен между Московской и Казанской башнями. По окончании работ стены откроют для посещения.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, госконтракт с подрядной организацией ООО «Равелин» заключен на два года, его срок истекает в декабре 2022-го года. Проведение работ на прясле стены между Вологодской и Кузнечной башнями планируется в 2023 году.