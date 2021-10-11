На Вологодчине в 2022 году создадут несколько особых экономических зон

Фото: Правительство Вологодской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обсудил на совещании под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой вопрос образования в регионе нескольких зон промышленно-производственного типа для развития стратегических направлений (ОЭЗ).

ОЭЗ появятся в Вологде, Соколе, Вологодском и Шекснинском районах в 2022 году - будет создано 1200 рабочих мест. Инвестиции составят 84 млрд рублей. На местах будут развивать деревообработку и текстиль, выпускать горячебрикетированное железо, а также продукцию на экспорт и импортозамещение. На данный момент чиновники отобрали 8 инвестпроектов, три уже перешли на стадию согласования.

Среди потенциальных резидентов Вологодский текстильный комбинат, Сокольский ЦБК, Сокольский ДОК.. Заключено соглашение с ключевым инвестором АФК «Система» для развития площадок. Сейчас в разработке требуемая инфраструктура.

Предприниматели получат льготы, например, беспошлинный ввоз сырья, материалов и оборудования. Создание ОЭЗ позволит повысить показатели социально-экономического развития. Данный проект взяли на особый контроль в федеральном правительстве.