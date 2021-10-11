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Происшествия11 октября 2021 16:59

Супруги-вологжане во время прогулки с грудничком делали закладки

Семейная пара наркодилеров раскладывала наркотики по тайникам, прогуливаясь с пятимесячным малышом
Евдокия САХАРОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В областной столице скандал: молодая семейная пара распространяла крупные партии наркотиков, используя своего ребенка-грудничка как прикрытие. 34-летнего мужчину и 25-летнюю женщину задержали в Вологде. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Злоумышленники использовали своего 5-месячного малыша для конспирации, но им это не помогло. При досмотре у них обнаружили 100 граммов наркотиков. Супругам грозит до 20 лет лишения свободы - ребенок долго не увидит родителей...

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области