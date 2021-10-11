В Вологде и Череповце для пациентов ковидариев выделят еще 150 коек

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о увеличении койкомест в моногоспиталях региона на оперативном совещании в Правительстве. С 12 октября в Вологде на Советском проспекте появятся дополнительные 100 мест для заболевших коронавирусом. В Череповце в медсанчасти «Северстали» 50.

Глава области заявил, что ситуация с COVID-19 ухудшается буквально с каждым днем. Коэффициент распространения уже 1,6 - очень высокое значение. При этом загруженность моногоспиталей 96,7% по состоянию на 11 октября. Всего лечится от опасного вируса 1778 пациентов.

В Вологде ковидарий на Советском проспекте полностью загружен, в Череповце занято 96% мест. В Великом Устюге 77%. Скоро планируют развернуть моногоспиталь и в Соколе. Однако местные медики жалуются на экстремальный недостаток кадров и оборудования, а пациенты - на жуткие условия.