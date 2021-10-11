В Вологде 13-летний дом дал трещину: стену подперли бревном

Фото: Александр Носов

В Вологде дом №36 по улице Чехова дал трещину. Здание 2008 года постройки начало сыпаться с одной из сторон около 2 месяцев назад. Об этом сообщил портал NewsVo.

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Как пояснили сотрудники ТСЖ, скорее всего проблема в разном облицовочном кирпиче. Люди за стеной утверждают, что периодически даже слышат треск. До устранения проблемы стену подперли брусом - главное, чтобы облицовка не рухнула на прохожих... Благо, там достаточно широкая зеленая зона, но кто знает - вдруг проблема проявится и этажами выше? Сейчас ищутся строители для проведения ремонта.