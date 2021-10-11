Жителей Вологды просят ответить на 7 вопросов про площадь у ЦУМа

Архитекторы Лаборатории городской среды запустили онлайн-опрос среди жителей Вологды. На площади у ЦУМа летом 2022 года появится фонтан за 100 млн рублей. Планируется благоустроить и прилегающую территорию. При помощи горожан специалисты хотят создать максимально привлекательный проект - принимаются пожелания.

Опрос можно пройти по ссылке: там 7 вопросов, таких как часто ли вы посещаете площадь, сколько времени там проводите. Приветствуется описание существующих проблем территории. На заполнение уйдет пара минут.

Лаборатория городской среды сообщила в своей группе: «Начинается разработка проекта благоустройства площади, в рамках которой будут собраны пожелания горожан к будущему образу площади. Также будут проведены встречи с горожанами, организациями и бизнес-сообществами, заинтересованными в развитии площади и обсуждение предварительной концепции».