Череповец собирается установить эффектную подсветку деревьев

Фото со страницы мэра

Мэр Череповца Вадим Германов рассказал местным жителям о своих планах. Специалисты собираются установить сказочную подсветку на улице Сталеваров: "Нам очень хочется, чтобы, погружаясь в зимнее безмолвие, город видел цветные сны".

На данный момент рассчитывается, как расположить источники света, чтобы подсветка выглядела эффектно. Планируется сделать разделительный газон на Сталеваров "сказочным", чтобы зимой череповчане могли фотографироваться там все семьей. Мэр призвал горожан делиться своим мнением в комментариях. Нравится ли вам эта идея?