Полицейские спасли вологжан из двух горящих домов

Старший лейтенант полиции Денис Панов и лейтенант полиции Михаил Шихов Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В минувшее воскресенье, 10 октября, в Нюксенском и Тотемском районе вспыхнули жилые дома. В обоих случаях на помощь первыми поспешили сотрудники полиции. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Наряд ДПС получил информацию о возгорании частного дома в Тотемском районе. На улицу Урицкого прибыл старший лейтенант Денис Панов и лейтенант Михаил Шихов. Войдя в горящий дом они заметили там 72-летнего мужчину. Он еле держался на ногах, пытаясь обнаружить причину возгорания.

Полицейские вывели хозяина в безопасное место и оказали первую помощь. В доме устранили источник пожара. Причиной ЧП стала восковая свеча около фотографии. Скорая подлечила пострадавшего, он смог вернуться домой.

Участковый уполномоченный полиции Алексей Попов Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Похожая история произошла и в Нюксенском районе в тот же день. В деревне Березовая Слободка сильно задымил дом №3 по улице Первомайской. Об этом узнал участковый Алексей Попов. Хоть у него и был выходной, но он поспешил на место ЧП, приехав первым. В доме обнаружил лежащего на полу мужчину. Пострадавший отравился угарным газом и уже был в бессознательном состоянии.

Полицейский смог вынести хозяина, оказал ему доврачебную помощь. Вместе с местным жителем они смогли потушить возгорание и вынести тлеющие предметы из дома. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 61-летний пострадавший получил медицинскую помощь и вернулся домой.

Правоохранители действовали верно - благодаря им удалось избежать человеческих жертв.