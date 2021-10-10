Шексна обмелела: спасатели сняли судно с мели

Фото: официальная группа спасателей Череповца ВКонтакте

9 октября спасатели Череповца оказали помощь севшему на мель судну. Лодка попала в беду на реке Шексна у деревни Нова, в ней находились два человека.

Как сообщает группа МБУ "Спас" ВКонтакте, никто не пострадал, а судно повреждений не получило.

"Своими силами сняться с мели им не удалось, поэтому рыбаки обратились к череповецким спасателям. Специалисты спасательной службы при помощи своего судна сняли лодку с мели, и судоводитель с пассажиром продолжили путь", -сообщают спасатели подробности операции.

Они просят быть судоводителей внимательными при движении: уровень воды в реке очень низкий, по данным РусГидро отметка составляет 99.7 метров.