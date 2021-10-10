Череповец признан вторым в стране городом-загрязнителем

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Череповец назван вторым самым грязным городом в стране.

Рейтинг основных городов-загрязнителей в России был опубликован главой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой на своей странице в Instagram. Она призналась, что мониторинг обычно производится лишь во время проверок, а не постоянно. Кроме того, отдельные предприятия не дают такой удручающей картины, которую дают они в совокупности.

"Распределение мест в рейтинге достаточно точно показывает концентрацию крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний, использующих грязные виды топлива", - написала глава ведомства.

"Во время проверок предприятия обычно укладываются в нормативы по выбросам. По отдельности. Но их нахождение на одном пятачке даёт вот такую картину загрязнения. Это пробел в законодательстве. Нет методики расчётов совокупной нагрузки предприятий. Кроме того, мониторинг источников выбросов должен быть постоянным, а не только во время проверок", - призналась Светлана Радионова.

Череповец в сводной таблице находится на второй строчке рейтинга после Норильска? показатель города металлургов и химиков внушителен - 280 тысяч тонн загрязнений в год. Это чуть менее тонны на каждого жителя, включая стариков и младенцев.