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Происшествия10 октября 2021 18:05

22-летняя сокольчанка умерла в Вологде, попав в ДТП на "зебре"

ДТП случилось 1 октября
Иван Чухнин
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ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Советской в Соколе.

ДТП произошло на пешеходном переходе на улице Советской в Соколе.

В Вологде, не выходя из комы, умерла 22-летняя девушка, сбитая в Соколе на пешеходном переходе.

ЧП случилось 1 октября в Соколе около 20:45 рядом с домом № 89 на улице Советской.

54-летняя женщина-водитель, управляя Renault Sandero, сбила 22-летнюю Анастасию Булатову. Девушка получила многочисленные травмы - от удара она отлетела на значительное расстояние - около пятнадцати метров. Среди травм - серьезная черепно-мозговая.

Из больницы Сокола ее в тяжелом состоянии забрала санавиация, медики перевезли ее в Вологду. Однако областные врачи оказались бессильны. 9 октября около 23:30 Анастасия, не выходя из комы, умерла.

Об этом сообщает портал «Плохие новости». Водитель сетует на то, что её ослепила встречная машина, и она вместо педали тормоза нажала на газ.