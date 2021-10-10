В Вологодской области от коронавируса продолжают умирать люди

Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки инфекцию выявили у 286 жителей региона, выздоровело 250 человек, умерли - 12.

Всего с начала пандемии коронавирус официально болели более 71 тысячи вологжан, умерло - более 1900 человек.

Это данные публикует на сайте стопкоронавирус.рф.

Официальные данные опровергает врач-эпидемиолог Шекснинской ЦРБ. По его словам, только в Шекснинском районе в сутки заболевает 50-60 человек.

Между тем, плановая медпомощь в регионе оказывается обладателям отрицательных ПЦР-тестов, привитым и переболевшим коронавирусом.