Квадрокоптер обнаружил потерявшуюся в лесу 80-летнюю вологжанку

Женщина ушла в лес в Устюженском районе и не вернулась. Она отправилась на болото за ягодами. 80 лет. С 7 октября ее искали волонтеры, спасатели и полицейские. Однако поиски результатов не принесли.

9 октября спасатели ПСО «Азимут» опубликовали сообщение: она найдена погибшей: "9 октября волонтеры ПСО "Азимут", по просьбе полиции Устюженского района, выезжали на поиск Бурдо Л. И. (1940 г.р.), пропавшей 07.10.2021 в районе деревни Александрово-Марьино. По информации бабушка ушла на болото за ягодами. При облёте болота квадрокоптером, было обнаружено тело бабушки..."

Информацию подтвердила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.