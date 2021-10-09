В Череповце трагически погибла 88-летняя женщина

В Череповце погибла 88-летняя женщина. В ее квартире произошел пожар. ЧП случилось в ночь с 8 на 9 октября. Сообщение о ЧП в трехкомнатной квартире на Московском проспекте, 58 поступило в 01:43.

Горело на четвёртом этаже пятиэтажного панельного дома. На место выехали пожарные. Выгорел всего один метр комнаты, но погибла женщина. Повреждены внутренняя отделка комнаты, напольное покрытие, кровать, закопчен коридор, кухня. Собственнице квартиры, женщине 1933 года рождения, пожарные уже не смогли помочь. Еще двое жильцов этой квартиры эвакуировались до прибытия пожарных.

Причину ЧП будут устанавливать эксперты и специалисты. На место выезжали 6 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.