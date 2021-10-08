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Происшествия8 октября 2021 17:26

В Тотемском районе грузовик влетел в легковушку: погиб молодой архангелогородец

Мужчина погиб на месте после лобового столкновения
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: Областной УГИБДД

Жуткое ДТП произошло 8 октября в 13:20 на 160 километре трассы Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово в Тотемском районе. В результате аварии погиб 29-летний житель Архангельской области.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области, 49-летний водитель КАМАЗа пытался уйти от столкновения, в какой-то момент вылетел на встречку. Там грузовик и встретил «Хендай». Молодой архангелогородец - водитель легковушки - скончался на месте от удара. Обстоятельства смертельной аварии уточняют сотрудники ГИБДД.