В Грязовце 41-летнюю женщину сбил поезд

Фото: Евдокия САХАРОВА

7 октября около часа дня 448 километре станции Грязовец грузовой поезд сбил женщину. 41-летняя местная жительница болтала по телефону, когда переходила железнодорожные пути. Этот разговор стоил ей жизни. О трагедии сообщили в линейном отделе транспортной полиции Вологодской области.

Вологжанка не убедилась в отсутствии проходящих поездов. Машинист безуспешно подавал звуковые и световые сигналы, даже применил экстренное торможение... Столкновения избежать не удалось. Женщина получила смертельные травмы. Обстоятельства ЧП устанавливаются.