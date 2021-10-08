Упавший с 5 этажа дома сокольский шестиклассник не выжил

В Вологодской областной больнице скончался ученик 6 класса школы №10 Сокола Максим Ф. Подросток упал 8 октября в 9 часов утра с крыши дома и получил серьезные травмы. Врачи не смогли сохранить ему жизнь. Свои соболезнования родным и близким погибшего принес глава Сокольского района Юрий Васин.

Чиновник сообщил, что администрация района, следственный комитет и МВД проводят расследования по данному трагическому инциденту: "В ближайшее время виновные лица будут наказаны".

Пятиэтажка на улице Шатенево, 69 - это семейное общежитие. Как уточняет Управление образования Сокольского района, шестиклассник три года подряд оставался на второй год, поэтому был старше одноклассников.