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Авто8 октября 2021 12:25

В Вологде на 5 дней перекроют перекресток Некрасова-Гиляровского

На месте будут проводиться аварийные работы на водоводе
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Яндекс.Карты

В Вологде с утра 8 октября и до 12 октября включительно перекроют движение транспорта на перекрестке улиц Некрасова и Гиляровского. Специалисты Вологдагорводоканала будут проводить аварийный ремонт на водоводе диаметром 600 мм и водопроводной камеры. Об этом сообщила администрация города. Работы будут вестись круглосуточно.

Перекрытый перекресток водители смогут объехать, например, через улицу Горького. Помимо движения транспорта, авария на сетях повлияет и на жителей ближайших домов. Давление воды по улицам Гиляровского, Некрасова, Карла Маркса, Горького и Добролюбова будет снижено.