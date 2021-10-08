В Соколе школьник упал с крыши пятиэтажки

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Школьник упал с большой высоты в Вологодской области. В Соколе произошел несчастный случай. За жизнь подростка борются врачи в Вологде: в тяжелом состоянии мальчик срочно был доставлен в областной центр. Глава Сокольского района назвал ЧП "не очень хорошим событием". Оно случилось 8 октября.

"Сегодня в 9 часов утра у нас произошло не очень хорошее событие. С крыши дома по адресу Шатенево, 69 упал Максим Филиппов из 6 класса школы №10", — сообщил глава Сокольского района Юрий Васин в соцсетях.

"Но я хотел бы обратиться, в первую очередь, к людям, которые входят в ближайшее окружение наших детей - родителям и педагогам. Пожалуйста, будьте внимательнее к мальчишкам и девчонкам, интересуйтесь, где они находятся в учебное и внеучебное время, в каких компаниях бывают, чем интересуются, мониторьте их странички в социальных сетях. Берегите наших детей!" - предостерег вологжан чиновник.

Все обстоятельства дела изучают правоохранители и педагоги.

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