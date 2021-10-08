Житель Вологодской области купил по интернету экскаватор и потерял более миллиона рублей

Житель Вологодской области нашел в интернете экскаватор, заплатил более миллиона рублей и не получил ни технику, ни денег. О мошенниках он заявил в полицию.

43-летний житель Усть-Кубинского района нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже мини-экскаватора, техника продавалась в другом городе и решил его приобрести, воспользовавшись услугами компании по доставке. «Договорившись о сделке, мужчина отправился в ближайшее отделение банка и перевел 1 миллион 170 тысяч рублей. После получения денег, автор объявления перестал выходить на связь, а товар отправлен не был».

Всего, по сообщению пресс-службы УМВД области, за сутки в полицию региона поступило три заявления о фактах дистанционного мошенничества, злоумышленники получили от граждан более 1,5 миллиона рублей.

Библиотекарь из Вологды 1960 года рождения, поверив телефонным мошенникам, потеряла 277 тысяч рублей. Женщина привязала виртуальную карту банка, после чего направилась в торговый центр и лично перевела на счета мошенников свои деньги.

Учительница 1963 года рождения по телефону сообщила коды подтверждения из смс-сообщений и лишилась 71 тысячи рублей.