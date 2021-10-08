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Авто8 октября 2021 11:11

В Череповце частично перекроют Октябрьский мост на ночь

Рабочие устранят провалы в асфальте, а также заменят дорожное полотно у деформационных швов
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

В Череповце в ночь с пятницы 8 октября на субботу 9 октября на Октябрьском мосту будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов в соцсетях. Начиная с 10 часов вечера специалисты начнут ремонтные работы на съезде со стороны улицы Сталеваров - там устранят провалы покрытия.

В час ночи начнут замену асфальта у деформационного шва у камер. Покрытие продолжает проседать - это приводит к серьезным динамическим ударам по конструкции от проезжающих машин. Проблему решили устранить до наступления холодов.

Подрядчик выбрал время, когда поток транспорта по мосту подходит к минимуму, поэтому ограничения движения доставят не так много неудобств череповчанам.