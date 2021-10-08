Под Вологдой таксист врезался в экскаватор и погиб

Столкнулись две иномарки и экскаватор.

Водитель такси погиб, врезавшись в экскаватор. ЧП случилось под Вологдой.

О ДТП сообщает пресс-служба УМВД области. 7 октября в шестом часу вечера на 7-м километре трассы Вологда-Кириллов 30-летний водитель машины «Рено Логан» перестраивался на правую полосу. При этом он задел автомобиль «Рено Флюенс», тот двигался в попутном направлении. На секунду управление автомобилем было утеряно, "Логан" врезался в стоящий на обочине экскаватор. На место выехала скорая, медики сумели доставить водителя в областной травмоцентр. Однако около 20:00 молодой мужчина от травм скончался. В происшествии разбираются сотрудники ГИБДД.