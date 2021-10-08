Подросток ограбил череповецкую пенсионерку и покалечил ее

14-летний недоросль ограбил и покалечил пенсионерку в Череповце. Сотрудник полиции смог задержать его. Как выяснилось, подросток уже состоит на учете в УМВД России.

ЧП случилось 7 октября на улице Ветеранов. Сотрудник полиции услышал женские крики - кто-то звал на помощь. Мужчина увидел, что какой-то подросток пытается вырвать сумку у пожилой женщины. Та держала ее из последних сил, лежа на асфальте. Грабитель, увидев мужчину, задал стрекача. Однако был задержан.

В полиции выяснилось, что юный грабитель уже не раз попадает в поле зрения полиции, даже стоит на профилактическом учете.

А вот пенсионерке 1941 года рождения потребовалась медпомощь: падая, она получила ушибы ног.

В отношении матери несовершеннолетнего грабителя полицейские составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию.

Грабителя отправят в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. Затем он предстанет перед судом.