Ушел из жизни гендиректор "Череповецхлеб" Александр Болотуев

3 октября скоропостижно скончался Александр Болотуев. Об этом сообщило предприятие АО «Череповецхлеб». Александр Васильевич долгие годы занимал должность директора компании с 1999 года - был фактическим владельцем. Кроме того, являлся учредителем и гендиректором многих предприятий, таких как ООО «Северстройпроект», ООО «Сеть ресторанов «Каравай», ООО «Череповецпродторг». Череповчанин активно участвовал в социальных проектах города металлургов, включая и благотворительные.

Прощание назначено на 8 октября в 11 утра в городском ритуальном центре на Боршодской, 38Б. Похороны проведут в деревне Ботово Череповецкого района.