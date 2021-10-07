Череповецкие библиотеки закупили книг на 2,5 миллиона рублей

В череповецких библиотеках добавилось книг. С начала года было закуплено шесть тысяч новых книг. Правда, часть старых и ветхих книг будет списано. На обновление библиотечных фондов потрачено больше 2,5 миллионов рублей. Два миллиона поступило из городского бюджета, 580 тысяч — из областного. По словам начальника управления по делам культуры Светланы Волоховой, новинки закупаются, учитывая интересы читателей.

В 2022 и 2023 годах череповецкие библиотеки получат на покупку новых книг также по 2,5 миллиона рублей.