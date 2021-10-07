В Вологде в торговом центре на улице Ленинградской сработала пожарная сигнализация

Часть посетителей при сигнале тревоги вышла на улицу. Портал Город Во.

В Вологде в одном из крупнейших торговых центров сработала сигнализация. ЧП случилось на улице Ленинградской.

В ТЦ "Форум", что на улице Ленинградской, 100, сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил очевидец-журналист. По его словам, часть посетителей вышли на улицу, но часть магазинов продолжили работу, то есть большинство людей так и осталось в здании.

Вскоре сигнализация была отключена, а людей снова запустили в торговый центр. По словам очевидцев, ни дыма, ни огня в торговом центре замечено не было.

Информация будет добавляться.