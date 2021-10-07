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Общество7 октября 2021 14:36

В Вологде в торговом центре на улице Ленинградской сработала пожарная сигнализация

Часть людей была эвакуирована
Иван Чухнин
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Часть посетителей при сигнале тревоги вышла на улицу. Портал Город Во.

Часть посетителей при сигнале тревоги вышла на улицу. Портал Город Во.

В Вологде в одном из крупнейших торговых центров сработала сигнализация. ЧП случилось на улице Ленинградской.

В ТЦ "Форум", что на улице Ленинградской, 100, сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил очевидец-журналист. По его словам, часть посетителей вышли на улицу, но часть магазинов продолжили работу, то есть большинство людей так и осталось в здании.

Вскоре сигнализация была отключена, а людей снова запустили в торговый центр. По словам очевидцев, ни дыма, ни огня в торговом центре замечено не было.

Информация будет добавляться.