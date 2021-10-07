Два вологжанина утопили в реке чужую собаку

Два вологжанина утопили чужую собаку. Дело дошло до суда. Но, похоже, они вышли из воды сухими.

34-летнего и 39-летнего вологжан, жителей Кирилловского района, обвиняли в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 245 УК РФ - в жестоком обращении с животными.

27 июня 2021 года они, будучи пьяными, утопили чужую собаку в реке Гремихе. Протрезвевшие, они извинились перед хозяином и загладили причиненный вред. Хозяин решил простить земляков: на суде он ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Подсудимые глубоко раскаялись в содеянном, а гособвинитель против прекращения производства на суде не возражал.

Суд выяснил, что мужчины ранее не судимы, к уголовной ответственности привлекаются впервые. Так что он прекратил в отношении них уголовное дело "по примирению сторон".

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.