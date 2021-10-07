В Вологодской области лошадь лягнула девочку в лицо

В Вологодской области лошадь едва не убила ребенка. Хозяин животного попал под суд. Пресс-служба судов Вологодской области сообщает о ЧП, которое произошло на городском пляже Кириллова.

ЧП случилось в августе 2021 года. 65-летний мужчина привел в общественное место лошадь по кличке Забава. Ее привязал веревкой к кол, а сам ушел, оставив животное без присмотра.

К Забаве подошла 10-летняя девочка вместе с мамой. Животное среагировало на ребенка, лягнув его. Удар копытом пришелся в лицо. Девочка получила травму, ей пришлось обратиться за медпомощью в Центральную районную больницу.

Возмущенный отец травмированной школьницы обратился с заявлением в полицию. Он потребовал привлечь безответственного хозяина недружелюбного животного к ответственности. Дело рассматривал суд. Он признал, что пенсионер нарушил правила содержания вьючных животных, ему назначен штраф. Размер - 1000 рублей.