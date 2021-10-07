Вологжанин узнал сколько стоит сбежать из моногоспиталя

В Вологодской области больной COVID-19 сбежал из моногоспиталя. И попал под суд.

Инцидент произошел минувшим летом: 23 июля 2021 года в 10:10 59-летний мужчина без разрешения покинул моногоспиталь в Великом Устюге. При этом он был болен коронавирусом. То есть, по мнению суда, он нарушил п. 3.8 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 г. № 15, а именно - режим изоляции в моногоспитале для больных коронавирусной инфекцией. Его допросили в полиции.

Он пояснил, что ему очень хотелось домой, вину он признает, Мужчина пообещал, что больше таких поступков совершать не будет. Великоустюгский районный суд по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ назначил мужчине наказание в виде административного штрафа. Размер его - 15 000 рублей, сообщает пресс-служба судов.