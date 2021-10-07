В Череповецком металлургическом колледже назначен новый директор

Новый директор возглавил Череповецкий металлургический колледж. 71-летний Дмитрий Гуляев вышел на пенсию.

Учебное заведение возглавил Игорь Люсин, бывший заместитель начальника межрайонного отделения Пенсионного фонда.

Череповецкий металлургический колледж готовит кадры для ЧМК. В нем учится больше полутора тысяч студентов.

Череповецкое управление ПФР стало кузницей кадров. ТОП-менеджеры нашли работу в других сферах. Начальник межрайонного отделения Пенсионного фонда России Наталья Самчук стала заместителем главы Череповецкого района по социальным вопросам.

Дело в том, что с 1 октября в Череповце упразднено управление Пенсионного фонда в связи с реорганизацией ведомства. Там работает отделение с руководством в Вологде.