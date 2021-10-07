В Череповце сгорела иномарка

В Череповце на улице города сгорел еще один автомобиль. Сообщение о ЧП поступило 6 октября в 10 часов 42 минуты. Горел легковой автомобиль черного цвета «Рено Сандеро» 2018 года выпуска. ЧП случилось у дома на улице Гагарина, 26. Собственником иномарки является мужчина 1976 года рождения.

При пожаре выгорел двигательный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие кузова. От высокой температуры повреждения получила стоящая рядом «Деу Нексия» серого цвета, 2015 года выпуска. Собственник - женщина 1990 года рождения. Причиной ЧП специалисты назвали неисправность электрооборудования транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в ликвидации задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава.