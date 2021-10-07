В Череповце нейронные сети будут управлять транспортной ситуацией

В Череповце монтируют интеллектуальную транспортную систему. Мэр города Вадим Германов сообщил о старте второго этапа монтажа. В первом было смонтировано 49 датчиков, к существующим добавятся еще 63. Умная техника помогает в режиме реального времени отслеживать дорожную ситуацию на улицах города. "Но самое главное в этой системе - нейронные сети, которые на основе большого массива данных будут учиться прогнозировать распределение транспортных потоков и создавать «зеленую волну» там, где машин особенно много", - пояснил мэр. Для этого уже заменены контроллеры на светофорах.

В ближайшее время будут проложены 33 километра волоконно-оптических линий, будут установлены новые опоры, смонтированы сети электроснабжения.

"После полномасштабного запуска системы в работу мы будем точно знать «узкие места», сможем оперативно ликвидировать заторы на дорогах из-за аварий и управлять светофорами дистанционно. Нам эти возможности особенно пригодятся во время капремонта Октябрьского моста", - пишет мэр на страничке ВКонтакте.