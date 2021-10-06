В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию

Обязательная вакцинация в Вологодской области: постановление подписано. Для большинства населения прививка должна быть сделана до Нового года. Всего вакцину должны получить 80 % взрослого населения, сообщает портал newsvo.ru.

Судьбоносный документ был подписан 6 октября. Главный государственный санитарный врач по Вологодской области Ирина Кузнецова подписала постановление, в котором говорится, что о стремительно ухудшающейся ситуации с коронавирусом.

В Вологодской области на момент подписания документа превышены среднероссийские показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией на 16 процентов. Темп прироста за последнюю неделю составляет 6 процентов. Заболевает, главным образом трудоспособное население. Ежесуточный показатель заболеваемости также значительно превышает среднероссийский: он составляет 23,54 против 23,12.

Поэтому, как говорится в постановлении, обязательно должны быть привиты следующие категории работников:

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- торговли;

- общественного питания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- транспорта общего пользования, такси;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты и.т.д.);

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

Также вакцинация от коронавируса обязательна государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам органов власти и подведомственных им организаций.

Кроме того, прививки в обязательном порядке необходимо сделать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Вологодской области в перечисленных выше сферах деятельности.

Установлены жесткие сроки.

До 25 ноября необходимо организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25 декабря вторым компонентом вакцины.