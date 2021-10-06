Череповчанин украл с работы инструменты на 200 тысяч рублей

Из строительного вагончика в Череповце пропали инструменты. В полицию обратился представитель строительной фирмы. По его словам, ущерб составил 200 тысяч рублей. Среди похищенного - винтовой аккумулятор, отбойный молоток, сварочный инвертор, несколько угловых шлифовальных машинок и другая техника.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, подозреваемый был задержан. Полицейские выехали на место - на улицу Городецкую. Как оказалось, вагончик не был вскрыт, дверь открыли ключом.

В результате сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению одного из наёмных работников. Мужчину 1978 г.р. доставили в отдел полиции. Он рассказал, что вагончик он открыл своими ключами. Инструменты он сложил в несколько пакетов, поймал попутную машину и отвез их к себе домой. Затем технику он продал, выручив 7 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мужчину поместили под стражу.