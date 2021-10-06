Семь "Ларгусов" поступило для вологодских медиков

Пандемия коронавируса вскрыла острую нехватку автомобилей в медицинских учреждениях районов. Недавно в Бабушкинском районе на Кроссе нации скончался школьник - скорая не дежурила на соревнованиях. Как выяснилось, в районе всего две машины скорой помощи, обе из которых были заняты на вызовах.

5 октября семь автомобилей "Ларгус" для медиков поступило в Вологодскую область. Как сообщили в правительстве области, их направят в центральные районные больницы. Вологодская, Междуреченская, Нюксенская, Устюженская, Сямженская ЦРБ получат по одной машине. Великоустюгская - две. Они будут использованы для перевозки участковых врачей и фельдшеров, а также оказания неотложной помощи пациентам, доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований.

Как видим, Бабушкинский район оказался не самым малообеспеченным - ему автомобиля не досталось. Всего в 2021 году Вологодская область закупила 27 автомобилей для медиков.