Следком обещает разобраться: почему сгорел памятник ХIХ века в Вологде

Двухэтажный особняк мечтал сохранить для потомков краевед, патриот, фотограф Леонид Стариков. Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологде сгорел исторический дом. 5 октября на улице Воровского, 5 , около 23 часов вспыхнул деревянный особняк - Дом купца Шахова.

"Россия – страна великой многовековой истории. В огне войн, восстаний, стихийных бедствий погибли многие шедевры архитектуры, памятники истории и культуры. И все же через века до нас дошли объекты культурно-исторического наследия, которые включены в федеральный реестр. Сохранение объектов культурно-исторического наследия объявлено одним из приоритетов внутренней политики России", - пишет вологодский следком.

И потому следственным отделом по г. Вологда устанавливаются обстоятельства полного уничтожения огнем двухэтажного деревянного Дома купца Шахова XIX века.

Ведомство заверяет, что следствием "будут приняты исчерпывающие меры по установлению обстоятельств, причин произошедшего, суммы ущерба, а также круга лиц, ответственных за сохранность данных объектов".