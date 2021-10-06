Пьяный подросток угнал в Соколе иномарку и поехал в Вологду

Его задержали в Вологде.

Пьяный подросток угнал иномарку в Вологде и отправился на ней домой в Вологду. Юный угонщик был пьян.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МВД, ночью на 474 км автодороги М-8 Москва-Архангельск сотрудники ГИБДД пытались остановить иномарку. Но водитель автомашины "Шкода Октавиа" не выполнил законное требование и попытался скрыться. Началась погоня.

По словам сотрудникам ГИБДД, иномарка мчалась с нарушениями правил дорожного движения, создавая аварийные ситуации. О погоне полицейские сообщили другим нарядам.

В итоге автомобиль удалось остановить только в Вологде на улице Клубова. За рулем иномарки находился 17-летний юноша. Выяснилось, что у подростка нет документов на право владения иномаркой и, разумеется, водительских прав.

Выяснилось, что накануне подросток был в Соколе. С товарищами он выпивал, а когда пришло время ехать домой, то угнал из чужого гаража иномарку.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.