Получить QR-код можно на портале госуслуг

Ссылка на QR-коды и сертификаты - на главной странице сайта госуслуг.

Получить QR-код о вакцинации можно на портале госуслуг, в мобильных приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Стопкоронавирус». Напомним, с 6 октября он понадобится жителям Вологодской области при плановой медпомощи в амбулаториях, стационарах и дневных стационарах. С 9 октября - для походов в рестораны, столовые, кафе, кинотеатры, музеи и фитнес-центры.

QR-код подтверждает то, что гражданин действительно вакцинирован от коронавируса.

Для получения его нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг. Если в пункте вакцинации вы предоставили корректные данные, электронный сертификат появится в вашем лично кабинете на портале госуслуг. Его можно скачать в формате PDF. У каждого сертификата - уникальный номер. В документе указаны даты вакцинации, название вакцины, серия, номер и партия вакцины, есть QR-код и данные о гражданине. Сертификат действителен в течение года с даты вакцинации вторым или единственным компонентом.

Те, кто переболел, могут получить сертификат, заменяющий QR-код. Это тоже можно сделать через сайт гослуслуг. Он выдается только тем, кому поставлен официальный диагноз COVID-19 (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2). Но с момента выздоровления должно пройти не больше полугода.

Для скачивания сертификата нужно зайти в раздел «Все сервисы по коронавирусу» на госуслугах. Если документа нет, значит, что -то пошло не так. Возможно, медучреждение не внесло сведения о вакцинации или заболевании в федеральный реестр.

Об этой ошибке сообщите через портал госуслуг - обращение обязаны рассмотреть в течение рабочего дня. Или обратитесь в лечебное учреждение, где проходили лечение или вакцинировались.

Кстати, на портале госуслуг размещена такая информация: "Информация для выдачи сертификата может поступать от медорганизаций с задержками или ошибками — с проблемами сталкивается до 20% пользователей". Кроме того, написаны рекомендации - что делать, если сертификат не пришёл через сутки.