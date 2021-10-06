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Происшествия6 октября 2021 12:15

В Соколе новое ЧП с подростком: ВАЗ протаранил мотоциклиста, скорую и иномарку

Юный мотоциклист оказался в областной больнице
Иван Чухнин
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Мотоцикл от удара развалился на запчасти. Сокол.Инфо

Мотоцикл от удара развалился на запчасти. Сокол.Инфо

В Соколе на улице Советской сбили подростка, который ехал на мотоцикле. ЧП случилось 4 октября около 21:50 у дома № 70.

ВАЗ выехал на встречку, где протаранил Тойота Аурис под управлением водителя 1996 года рождения, скорую Форд Транзит, под управлением водителя 1961 года рождения и мотоцикл. Мотоциклом КТМ 250 без государственных регистрационных знаков управлял несовершеннолетний 2004 года рождения. От удара техника рассыпалась на части. А мотоциклиста медики доставили Вологодскую областную детскую клиническую больницу, сообщает паблик Сокол.Инфо ВКонтакте. Водителя ВАЗа устанавливают.

Ранее "Комсомольская правда" - Вологда сообщала как в Соколе 18 подростков избили одного.

Подросток-мотоциклист оказался в больнице. Сокол.Инфо

Подросток-мотоциклист оказался в больнице. Сокол.Инфо