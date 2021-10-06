Музеи уведомляют о посещении их только с QR-кодами и сертификатами

Музеи начали уведомлять граждан о жестком нововведении. Первым это сделал Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Пресс-служба распространила следующую информацию: "Согласно постановлению Оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Вологодской области с 9 октября 2021 года посещение музея разрешается только при наличии у гражданина QR-кода сертификата вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.

При приобретении билета на территорию или в экспозиции музея просим Вас предъявить соответствующие сертификаты и документ, удостоверяющий личность". При этом запрет на жителей Вологодской области младше 18 лет не распространяется. Однако на территории музея действует масочный режим.

Подобные уведомления появляются в соцсетях в группах других музеев, театров, выставочных центров.