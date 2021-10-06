Ярославские мошенницы представились участковыми врачами и обворовали череповецких пенсионерок

Мошенницы обворовывали пенсионерок, представившись участковыми врачами.

Действовали гастролерки в Череповце. 15 мая 2019 года в Череповце жительницы Ярославской области заявились в квартиру на ул. К. Беляева, представились пенсионерке участковыми врачами, под предлогом введения инъекции проникли в комнату. Из кармана трусов "пациентки" похитили 20 200 рублей.

Затем женщины обокрали пожилую череповчанку на улице Леднева.

"Пока Люлякова отвлекала внимание хозяйки квартиры, Спиридонова из шкафа и стола в комнате похитила 76 000 рублей. С деньгами подсудимые скрылись и распорядились ими по своему усмотрению," - сообщает пресс-служба судов.

Их вычислили, женщины предстали перед судом.

Подсудимые вину признали. Одна из них рассказала, что в мае 2019 года приехала в гости в Череповец вместе со Спиридоновой и еще одной знакомой. Первую бабушку они увидели недалеко от поликлиники и со Спиридоновой проследовали до ее квартиры. В этот же день в магазине они встретили вторую пенсионерку и договорились у нее что-нибудь похитить. Ущерб потерпевшим они возместили.

Однако суд назначил: 50-летней жительнице Ярославской области – 4 года 4 месяца лишения свободы, её 32-летней подельнице – 2 года 3 месяца лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.