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Общество6 октября 2021 16:07

Управление ФСИН России по Вологодской области испытывает кадровый голод

На официальном сайте опубликовано 35 вакансий
Иван Чухнин
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
На сайте опубликовано 35 вакансий.

На сайте опубликовано 35 вакансий.

Управлением ФСИН России по Вологодской области были опубликованы вакансии. И их немало - 35.

Вакансии системы исполнения наказаний опубликованы на официальном сайте ведомства. Нехватка кадров видна на разных уровнях служебной лестницы. Но больше всего требуется младших инспекторов, медработников, кроме того, требуются начальники и водители.

Так, для работы в УФСИН Вологодской области ищут порядка 10 младших инспекторов отдела охраны. Кроме того, нужны инструкторы-кинологи. Такие вакансии есть в колониях Вологды, в Вологодском районе, в Великом Устюге и в Соколе.

На знаменитом "пятаке" в Белозерске, а также в двух колониях Шексны и в Великом Устюге открыты вакансии младшего инспектора группы надзора отдела безопасности. Кроме того, младшие инспекторы требуются в СИЗО УФСИН в Вологде и Череповце, в колонии- поселении в Суде.

В ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области, что в Вологде, на Набережной, 53, нужны водитель-сотрудник автомобильного отдела и инструктор-кинолог кинологического отделения. Судя по информации сайта, требуется начальник филиала по Вытегорскому району.

Кроме того, УФСИН ищет трех врачей, одного фельдшера (Устюжна), а также кандидатуру на пост начальника филиала - врача в медчасть № 3 (г. Великий Устюг). Нужен и начальник отделения медицинских освидетельствований и экспертиз филиала «Военно-врачебная комиссия».