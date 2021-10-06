Управление ФСИН России по Вологодской области испытывает кадровый голод

На сайте опубликовано 35 вакансий.

Управлением ФСИН России по Вологодской области были опубликованы вакансии. И их немало - 35.

Вакансии системы исполнения наказаний опубликованы на официальном сайте ведомства. Нехватка кадров видна на разных уровнях служебной лестницы. Но больше всего требуется младших инспекторов, медработников, кроме того, требуются начальники и водители.

Так, для работы в УФСИН Вологодской области ищут порядка 10 младших инспекторов отдела охраны. Кроме того, нужны инструкторы-кинологи. Такие вакансии есть в колониях Вологды, в Вологодском районе, в Великом Устюге и в Соколе.

На знаменитом "пятаке" в Белозерске, а также в двух колониях Шексны и в Великом Устюге открыты вакансии младшего инспектора группы надзора отдела безопасности. Кроме того, младшие инспекторы требуются в СИЗО УФСИН в Вологде и Череповце, в колонии- поселении в Суде.

В ФКУ УК УФСИН России по Вологодской области, что в Вологде, на Набережной, 53, нужны водитель-сотрудник автомобильного отдела и инструктор-кинолог кинологического отделения. Судя по информации сайта, требуется начальник филиала по Вытегорскому району.

Кроме того, УФСИН ищет трех врачей, одного фельдшера (Устюжна), а также кандидатуру на пост начальника филиала - врача в медчасть № 3 (г. Великий Устюг). Нужен и начальник отделения медицинских освидетельствований и экспертиз филиала «Военно-врачебная комиссия».